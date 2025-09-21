Ayşe Tokyaz cinayetinde şoke eden detaylar! O Polis ve güvenlik görevlisi de işin içinde! Delil karartma ve zaman kazandırma...

TEMİZLİKÇİLER KONUŞTU



Katil Koç'un evine o gece temizliğe gelen Zümüd Ganiyeva ve Irada Mahmudova da benzer beyanlarında bu adrese düzenli olarak temizliğe gittiklerini, cinayet günü de saat 09:12 sıralarında Cemil Koç'un kendisini arayarak evi kiraya vereceğini ve çok kirli olduğu için evi temizlemesini istediğini söylemesi üzerine adrese geldiklerini, evi temizlemeye başladıklarını, evin dağınık olduğunu ancak herhangi bir kan lekesi görmediklerini söylediler.