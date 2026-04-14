Ayşegül öğretmenin sır ölümü

Batman'ın Gercüş ilçesinde Koçak Ortaokulu'nda 7 yıldır görev yapan 35 yaşındaki Ayşegül Yıldırım'dan hafta sonu boyunca haber alınamadı. Dün sabah saatlerinde mesaiye de gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine durumdan endişe eden arkadaşları, Ayşegül öğretmenin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Olay yerine gelen ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmesiyle Yıldırım'ın yerde hareketsiz yatan bedeniyle karşılaşıldı. Yapılan kontrollerde, hayatını kaybettiği belirlenen öğretmenin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.