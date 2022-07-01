Ayva Çayı Nasıl Yapılır? Ayva Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Ayva çayı nasıl yapılır sorusuna yanıt vermek gerekirse bu çayı yaparken ayva ve yapraklarından yararlanıldığını söylemek mümkün olabilir. Birçok faydası bulunan ayva çayı farklı tadı ile birçok doğal çay severin ilgisini çekiyor. Bu nedenle ayva yaprağı çayı nasıl yapılır sorusuna detaylı bir yanıt vermek gerekiyor. Ayva yaprağı çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında paylaştık.

Ayva Çayı Demleme Yöntemleri

Ayva çayı sağlık açısından faydaları bol olan bir doğal çaydır. Cilde iyi gelmesinin yanında saça da birçok faydası vardır. Ancak düzenli tüketilmesi büyük bir öneme sahiptir. Ayva çayını demlerken belirli dozlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu çayın yapılışı sırasında şunlara dikkat etmeniz gerekiyor:

Ayva çayı ayva meyvesinden ya da yaprağından yapılan bir çaydır.

Elma ve ayva kabukları, ıhlamur çiçekleri gereklidir.

3 adet kakule gerekiyor.

3 tane ayva çekirdeği olmalıdır.

Bu malzemeleri kaynamış suya ekleyin.

10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın.

İçeceğin rengi hafif pembeleştikten sonra süzün.

Fincana aldıktan sonra çayınızı içebilirsiniz. Soğuk algınlığı sırasında ayva çayı içmek kişileri oldukça rahatlatacaktır. Düzenli bir şekilde tüketmek faydalarını alabilmek için oldukça önemlidir. Bunun yanında çayı günde bir ya da iki fincan içmenizde bir sakınca bulunmaz. 10 dakikalık bir demlenme sonrasında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayva çayını tüketirken şeker kullanmamaya özen gösterirseniz faydalarından daha iyi yararlanabilirsiniz.

Ayva Yaprağından Çay Nasıl Yapılır?

Ayva yaprağından çay demlemek istiyorsanız belirli noktalara dikkat etmeniz gerekir. En pratik ayva yaprağı çayı şu şekilde yapılabilir:

Kaynamış klorsuz su kullanmanız gerekir.

Kaynamış olan su içerisine ayvanın yapraklarını atmalısınız.

Bu yapraklarla birlikte 10 dakika kaynamaya devam etmesi gerekir.

Sonrasında çay demlendikten sonra süzülmesi gerekir.

En son olarak ise fincana alarak çayınızı tüketebilirsiniz.

Ayva Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Ayva çayını düzenli bir şekilde tüketmek sizlere birçok önemli fayda sağlar. Bu faydalar arasında şunları saymak mümkün olabilir:

Öksürüğü azaltan bir çay türüdür.

Boğazı yumuşatan bir çaydır.

Sakinleştirici özellikleri vardır.

Cilde iyi gelir.

Kan basıncını dengeler

Alerjik reaksiyonlara karşı vücudu korumaya alır.

Kilo kontrolü sağlayarak diyet yapanlara yardımcı olur.

Bunların yanında kış aylarında bu çayı düzenli bir şekilde tüketmek boğazdaki tüm enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur. Son derece basit bir şekilde hazırlanan ayva çayı aynı zamanda kolay içilebilir bir çay türüdür.

Ayva Çayı Zararları

Ayva çayı fazla tüketildiğinde yan etkiler gösterebilir. Fazla tüketildiğinde kabızlık yapıcı bir özelliği olduğu söylenebilir. Aynı zamanda tansiyonun yükselmesinde etkili olabilecek çaylardandır. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının çok fazla tüketmemesi gereken durumlardandır. Ayva çayı tükettiğinizde olası yan etkiler görülür ise mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor.