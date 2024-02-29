Yiyeceklerin sindirilmesi süreci, bağırsaklarda gaz oluşumuna neden olur. Bu anlamda, alınan besinlere dikkat edilmelidir. Lif içeren gıdalar tüketilirken ölçülü olunmalı ve yapay bir tatlandırıcı olan sorbitollü ürünlerden kaçınılmalıdır. Ek olarak, sindirimi zor olan bazı sebzeler ile meyveler bulunur. Bunlardan biri olup olmadığını öğrenmek için ayva gaz yapar mı, ayva yetişkinlere ve emziren annelere gaz yapar mı mutlaka araştırılmalıdır.

Ayva Gaz Yapar mı?

Ayva, zengin bir C vitamini kaynağıdır ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. İçindeki antioksidanlar sayesinde kansere ve oksidatif hastalıklara karşı koruma sağlar. Enerji verdiği için yorgunluğu giderir ve potasyumu ile kan basıncını büyük ölçüde dengeler. Bundan dolayı, kalp ve damar sağlığı açısından da yararlıdır. Böbreklerin ve genel olarak üriner sistemin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak fazla ayva tüketimi, yetişkin bireylerde gaz sorununun oluşmasına ve şişkinlik problemine yol açabilir. Bunun haricinde, anne sütünde gaz yapma ihtimali olduğundan dolayı aşırıya kaçılmaması tavsiye edilir. Çünkü bebeklere geçebilir, onlarda da gaz ve şişkinliğe neden olabilir.

Ayva Kabız mı Yapar İshal mi?

Ayva, yaygın olarak tüketilen kış meyvelerinden biridir ve hem ishale hem de kabızlığa iyi gelir. Lifli bir meyve olması nedeniyle sindirim sistemi için çok faydalıdır. Kabızlık sorununu çözer, inflamatuar bağırsak hastalıklarına karşı korur ve buna bağlı olarak, hemoroid oluşma riskini de en aza indirir. İshal için ise birebirdir ve ideal miktarda ayva yemek veyahut kompostosunu içmek yeterlidir. Sonuç olarak, kabızlık ya da ishal sorunu olan kişilerin ayva tüketmesi oldukça faydalıdır. Çünkü, dışkının normal kıvama gelmesini ve boşaltım sisteminin düzene girmesini sağlar.