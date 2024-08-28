Ayva reçeli, reçel türleri arasında en sevilen reçellerden biri olarak tarifi merak edilmektedir. Ayva reçeli püf noktaları ile yapıldığında kahvaltı sofralarının vazgeçilmez reçellerinden biri olmaktadır. Daha güzel bir reçel yapımı için püf noktalarını bilmek oldukça önemlidir. Ayva reçelinin yapımı için Ayva reçeli nasıl yapılır, püf noktaları ile ayva reçeli yapılışı ve tarifi konuları tartışılmakta ve merak edilmektedir.

Ayva Reçeli Nasıl Yapılır?

Ayva reçeli yapmak için öncelikle 4 adet ayvayı kullanabilirsiniz. 4 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su gerekli malzemeler arasındadır. Reçelinize lezzet katmak için 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyebilirsiniz. Aromatik bir tat vermesi için 3-4 adet karanfil eklemeyi de tercih edebilirsiniz.

Öncelikle ayvaların kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekler, reçelin rengini vermede kullanılacaklardır.

Ayvaları küçük küpler halinde doğrayın. Geniş bir tencereye doğradığınız ayvaları koyun.

Üzerine suyu ekleyip, ayvaları yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Yumuşayan ayvaların üzerine toz şekeri ekleyin.

Ayva çekirdeklerini de bir tencereye ekleyin. Çekirdekler reçelinize güzel bir kırmızı renk katacaktır.

Şeker eriyip karışım kaynamaya başladıktan sonra, ocağın altını kısın ve karanfilleri ekleyin. Ara sıra karıştırarak yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Reçel kıvam almaya başlayacaktır. Reçeliniz koyulaşmaya başladığında, içine limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.

Reçeliniz istediğiniz kıvama geldiğinde, ocaktan alıp ayva çekirdeklerini çıkarın.

Reçelinizi sıcakken kavanozlara doldurun ve kapağını kapatın. Kavanozları ters çevirerek vakumlanmasını sağlayabilirsiniz.

Püf Noktaları İle Ayva Reçeli Yapılışı ve Tarifi

Püf noktalarını bilmek daha lezzetli bir ayva reçeli için oldukça önemlidir. Bazı püf noktaları ise şöyledir:

Ayva reçeli yapımında püf noktalardan biri doğru ayva seçimidir. Ayvaların taze, olgun ama çok yumuşak olmayanlarını seçmelisiniz. Sert ve sulu ayvalar reçel yapımı için daha uygundur.

Ayva çekirdekleri reçelinize kırmızımsı bir renk verir. Çekirdekleri pişirme sırasında tencereye eklemek bu rengi ve kıvamı elde etmenize yardımcı olmaktadır.

Şeker oranı ayvaların ağırlığına göre ayarlanmalıdır. Genellikle 1:1 oranı uygundur. Yani 1 kilo ayvaya 1 kilo şeker eklenir. Bu oran reçelin kıvamı ve tat dengesi için önemlidir.

Ayva reçeli kısık ateşte ve yavaş yavaş pişirilmelidir. Böylece ayvalar yumuşar, şeker iyice erir ve reçel kıvamını alır.