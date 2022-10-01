Haberler Yaşam Haberleri Ayvalık İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İzmir Ayvalık Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:12 Son Güncelleme: 1.10.2022 16:13

Ayvalık İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İzmir Ayvalık Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ayvalık İzmir arası ulaşım konusunda karayolu, havayolu ve deniz yolu yaygın olarak kullanılan ulaşım imkanlarıdır. Gidilecek mesafeye göre, en rahat edilecek ulaşım aracı seçilmektedir. Karayolu daha çok kullanılmakla birlikte, hava ve deniz yolu da tercih edilen ulaşım araçlarındandır. Bu seyahat öncesinde, Ayvalık İzmir arası kaç km sorusu yanıt aramaktadır. Peki, özel araçla, uçakla, otobüsle İzmir Ayvalık arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte bu soruların yanıtları.

Ayvalık İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İzmir Ayvalık Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası ulaşım denilince akla gelen ulaşım araçları çeşitliliği açısından da epey zengindir. Şehirler arası yolculuk için pek çok ulaşım imkanı mevcuttur. Şehirlerarası yolculuk talebinin çok olduğu illerimizden; Ayvalık İzmir arası kaç km sorusu sıkça yanıt arar. Özel araçla, uçakla, otobüsle İzmir Ayvalık arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte yanıtı!

Ayvalık İzmir Arası Kaç Km?

Ayvalık İzmir arası mesafe karayoluyla yaklaşık olarak 157 kilometredir. Balıkesir'in ilçesi olan Ayvalık ilçesi Ege Denizi sahil kısmında yer almaktadır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İzmir Ayvalık Arası Kaç Saat Sürer?

Özel araçla İzmir Ayvalık arası 157 kilometre ve 1 saat 52 dakika sürmektedir. O-33 ve D550/E87 otoyolu üzerinden, Dikili, Aliağa, Menemen, Evka 6 ve Bayraklı yollarından geçilmektedir. Bu süre trafik yoğunluğuna ve diğer koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. İzmir Ayvalık arası otobüsle seyahat etmek isteyenler için günün her saatinde sefer bulunmaktadır. Otobüsle İzmir Ayvalık arası ortalama 2 saat sürmektedir. Bu süre otobüslerin sefer saatlerine ve diğer koşullara göre farklılık gösterebilmektedir.

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Ayvalık İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İzmir Ayvalık Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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