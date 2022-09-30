Ayvalık Kamp Alanları – En iyi, Deniz Kenarı Ayvalık Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Ayvalık sayısız doğal güzelliğiyle insanları kendine çeken bir özelliğe sahiptir. Yıl içinde sayısız turiste ev sahipliği yapan Ayvalık; ege bölgesinin tatil ve kamp konusundaki kalelerinden biridir. Bu sebeple bizler de merak edilen sorulardan yola çıkarak yazımızda Ayvalık'taki kamp alanları nerelerdir, en iyi, deniz kenarı Ayvalık çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayvalık Kamp Alanları

Ayvalık denizle bağlantılı bir bölge olmasından kaynaklı çevresinde birçok doğal güzelliği barındırmaktadır. Ilıman bir iklime sahip olması da özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmasına sebep olmaktadır. Kampçılar özellikle sahile yakın yerleri sıklıkla kullanmaktadır ve buralarda çadır kampı atılabilecek birçok bölge vardır. Ayvalık'ta kamp yapılabilecek bazı alanlar şunlardır:

Cennet Tepesi Kamp Alanı

Ayvalık Adaları Kamp Alanı

Sarımsaklı Tabiat Parkı Kamp Alanı

Sural Çiftliği Kamp Alanı

Saklı Cennet Ayvalık Camping

Murat Reis Çamlık Kamp Alanı

Çamlık Kamping

Badavut Plajı Kamp Alanı

Körfez Kamping

Kamping Ayvalık

Barbaros Beach & Camping

Askar Camping Güre

Ağlayan Şelale Kamping

İnek Obası Çadır Kamp Alanı

Troltunga Camping

Arden Kamping

Akaleos Kamping

Endemik Camping

Ayvalık Kamp Yerleri

Ayvalık, doğal güzellikler bakımından çok geniş yelpazeye sahip bir tatil yeridir. Genel olarak yazlıkçı vatandaşların olmasının yanı sıra yılın bazı dönemlerinde de yerli yabancı turist ve kampçıları da kendine çeken bir bölgedir. Çok fazla gezilecek ve kamp yapılacak yerleri olmasından kaynaklı da ziyaretçileri kararsız bıraktığı fazla olmaktadır. Vermiş olduğumuz listede de Ayvalık'taki çok tercih edilen ve popüler yerleri sizler için verdik. Listemizdeki yerleri araştırarak gitmek istediğiniz yeri belirleyebilirsiniz.