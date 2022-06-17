Ayvalık Nerede? Ayvalık Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

2017'den beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve tarihte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Ayvalık, Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden bir tanesidir. Çam ormanları ve Zeytin bakımından zengin olan ilçe Ege Denizi kıyısında olup Ayvalık Adaları adı verilen takımadalara sahiptir. Ayvalık'ın kuzeydoğusunda Gömeç, güneyinde İzmir iline bağlı Dikili ve Bergama ilçeleri, batısında ise Ege Denizi bulunduğu için konum olarak muhteşem bir yere sahiptir. Yaz tatili için Ayvalık kuşkusuz listelere eklenen bir bölgedir. Ayvalık nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? Sizler için Ayvalık rotasını hazırladık.

Ayvalık Nerenin İlçesi?

Ayvalık, Türkiye'nin Balıkesir ilinin bir ilçesidir. Balıkesir'in en batısında, Ege Denizi kıyısında konumlanmıştır.

Ayvalık Nerede?

Ayvalık, Türkiye'nin Balıkesir ilinin Ege Bölgesi'nde kalan bir ilçesi olup Midilli'nin tam karşısında bulunmaktadır. Ayvalık'ın karşısında Midilli şehri çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta yer almaktadır. Kaşık, Poyraz, Kamış, Büyükkuruada ve Güvercinada gibi adalar topluluğu yer alır. Ayvalık Türkiye'nin en kalabalık 207. yerleşim birimidir.

Ayvalık'a hem kara hem denizyoluyla ulaşım oldukça rahattır. Ayrıca ilçeye havayoluyla da ulaşmak mümkündür. Ayvalık İstanbul'a 423 km uzaklıkta yer almaktadır. Arabayla ortalama 5,5 - 6 saat civarında gidilebilir. Ankara'dan Ayvalık ise 680 km'dir. Araba ile ortalama 8 saat sürmektedir. Bursa'dan Ayvalık ise 280 km'dir. Arabayla 3,5 saatte ulaşabilirsiniz. Balıkesir Ayvalık arası ise 128 kilometredir. Ortalama arabayla yolculuk süresi 1 saat 50 dakikadır.

Ayvalık'a denizyoluyla ulaşmak isteyenler İstanbul Yenikapı ve Bostancı'dan kalkan deniz otobüslerini kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 saatte Bandırmaya ondan sonra 3 saat yolculuğun ardından Ayvalık'a ulaşabilirsiniz.