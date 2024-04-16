Ayvalık’ta beraberinde 63 çocuğun bulunduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta görevli olup, 24 saat Ege Denizi'ni tarayan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD – 12) tarafından biri sabaha karşı, diğer ikisi de akşam saatlerinde olmak üzere 3 ayrı lastik botla Midili Adası'na gitmek isteyen göçmen grupların deniz üzerinde hareket ettiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından hemen bölgeye gönderilen TCSG-61 ve KB-115 ekipleri, gerçekleştirdikleri üç ayrı operasyonla beraberinde 63 çocuğunda bulunduğu 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen göçmenlere Sahil Güvenlik görevlileri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edilmesi bekleniyor.