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Giriş Tarihi: 16.4.2024 14:23 Son Güncelleme: 16.4.2024 14:47

Ayvalık’ta beraberinde 63 çocuğun bulunduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve beraberinde 63 çocuğunda bulunduğu 68 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonla yakalandı.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta beraberinde 63 çocuğun bulunduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta görevli olup, 24 saat Ege Denizi'ni tarayan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD – 12) tarafından biri sabaha karşı, diğer ikisi de akşam saatlerinde olmak üzere 3 ayrı lastik botla Midili Adası'na gitmek isteyen göçmen grupların deniz üzerinde hareket ettiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından hemen bölgeye gönderilen TCSG-61 ve KB-115 ekipleri, gerçekleştirdikleri üç ayrı operasyonla beraberinde 63 çocuğunda bulunduğu 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen göçmenlere Sahil Güvenlik görevlileri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edilmesi bekleniyor.

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Ayvalık’ta beraberinde 63 çocuğun bulunduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı
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