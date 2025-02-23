Ayvalık’ta cinayet!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bir kişi tüfek ve tabancadan çıkan yaylım ateş sonucunda hunharca öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın ilçe kabristanının hemen arkasında bulunan merada yol ortasında hareketsiz halde yerde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler hemen olay yerine gitti.

Yerde yatan cansız bedenin kanlar içinde olduğunu gören polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, cesedin olay yerinin hemen yanında bulunan ağılın sahiplerinden 45 yaşındaki hayvancılıkla uğraşan M. K.'ya ait olduğunu tespit etti.

İlk belirlemelere göre talihsiz adamın; bir tabanca ile bir av tüfeğinden çıkan mermi ve fişeklerle yaylım ateşe tutularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde çok sayıda mermi ve fişek bulan polisin; cinayetin faillerinin yakalanmasına yönelik tahkikatı, dondurucu derecedeki soğuk havaya rağmen büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yaylım ateş sonucunda hayatını kaybeden M. K.'nın cenazesinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.