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Giriş Tarihi: 9.6.2023 01:22 Son Güncelleme: 9.6.2023 02:17

Ayvalık’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Bilentur mevkiinde, İzmir yönünden gelen Behçet Korkmaz isimli sürücünün kullandığı 07 ANH 470 plakalı özel otomobil, aynı istikamette ilerleyen Uğur Asrav (66) isimli sürücünün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada; elektrikli bisikleti kullanan Uğur Asrav ile bisikletin arkasında bulunan Özbekistan uyruklu Nargıza Tashmukhamedova (53) kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen iki ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbek kadın Nargıza Tashmukhamedova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Uğur Asrav'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan özel otomobil sürücüsü Behçet Korkmaz gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ayvalık’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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