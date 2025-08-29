Ayvalık’ta kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, arkasında bulunan özel otomobil ve hemen ardındaki yabancı plakalı TIR'a, 24 yaşındaki A.B. yönetimindeki kamyon hızla arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbiriyle çarpıştı. Kazada araçlara arkadan çarpan ve Şanlıurfa doğumlu olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü A.B. ağır, araçların arasındaki özel otomobilde bulunan; araç sürücüsü Z.V.M. ile A.V.M ve M.M. isimli, iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan araçlarda bulunan yaralıları çıkartıp, 112 ekiplerine teslim etmesinin ardından, yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 2 çocuk ve otomobil sürücüsü ise hastanede müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.