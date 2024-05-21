Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov, TYAB ve TÜRKTOB heyetini ağırladı

Ziyarette Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Bakan Yardımcıları Elçin Zeynalov, Sarvan Caferov, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) yönetim kurulu başkanı Miktat Olgun, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, TYAB Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Toplantı gündeminde Azerbaycan'a ihracat yapan firmaların yaşadıkları sorunlar, mevzuat birlikteliğinin sağlanması, sertifikalı fidan kullanımı, fidancılıkta sertifikalandırma sistemlerinin uyumlaştırılması ve ihracata konu olan ürünlerin kalitesi, Türkiye'de kayıtlı yem bitkileri çeşitlerinin Azerbaycan'da yetiştirilmesi gibi iki ülke ticaretini etkileyen maddeler yer aldı.

Azerbaycan Tarım Bakan Danışmanı Zaur Aliyev, Tarım Hizmetleri Ajansı (AGRAR) Direktörü Sardar Hajiyev, Bitkisel Üretim Organizasyonu ve İzleme Dairesi Başkanı İmran Cumşudov, Meyve -Sebze Dairesi Başkanı Surkhay Novruzov ve Dış İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Tahmina İbrahimova'nın katıldığı toplantıda ilk olarak Türkiye Tohumculuk Sektörü ve Türkiye Tohumcular Birliği ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonunda açıklamada bulunan Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun; "Azerbaycan Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleşen görüşmede; uzun soluklu iş birlikleri için AR-GE alt yapısı olan Türk firmaların Azerbaycan'da da faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması, yasal ve teknik konularda koordinasyonun sağlanması için çalışma grupları oluşturulması, ortak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve ECOSA ülkelerini kapsayan çeşit kataloglarının hazırlanması konusunda görüş birliğine vardık. Azerbaycan Tarım bakanı iki ülke arasında özellikle iki ülkenin tarım bakanlığı arasında ve tohumculuk sektörü ile ilgili daha çok işbirliğinin artmasını arzu ettiklerini bizlere ifade ettiler. Her iki ülke adına çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Azerbaycan Tarım bakanına, bakan yardımcılarına ve protokol üyelerine şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, ziyaretimizin ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında tarımsal iş birliğinin her geçen gün daha ileriye gittiğini belirten Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler; "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da temaslarda bulunduk. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin (TYAB) düzenlediği programda sektör heyetine başkanlık yaptığımız yoğun ziyaret trafiğinde Azerbaycan Tarım Bakanlığı, Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı, Azerbaycan Tohumcular Birliği ve Caspian Agro 18. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı vardı. Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Bakan Yardımcıları Elçin Zeynalov ve Sarvan Caferov ile görüşmemizin gündeminde Azerbaycan'a ihracat yapan firmaların yaşadıkları sorunlar, mevzuat birlikteliğinin sağlanması, sertifikalı fidan kullanımı, fidancılıkta sertifikalandırma sistemlerinin uyumlaştırılması ve ihracata konu olan ürünlerin kalitesi gibi iki ülke ticaretini etkileyen maddeler yer aldı. Amacımız Türkiyedeki çeşitlerin Azerbaycan'da deneme sahaları kurarak hangi çeşitler verimli ise gerekli yatırımların yapılarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin deneyimlerini de paylaşarak burada çoğaltmak ve hatta Azerbaycan üzerinden dışarıya ihraç etmek. Azerbaycan ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Bu vesileyle misafirperverliklerinden dolayı Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Azerbaycan Tarım Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin her zaman kendilerinin yanında ayrı bir yeri olduğunu belirterek, TYAB ve TÜRKTOB heyetine teşekkür ettiğini söyledi.