Azerbaycan’da dünyaya gelen ve güzelliği ile büyüleyen bebeğin doktoru konuştu “Ailesi de çok şaşırdı, hiçbirine benzemiyor”

Azerbaycan'da dünyaya gelen ve güzelliği ile sosyal medyada gündem olan kız bebeğin doktoru Kadın doğum uzmanı Dr. Teravet Hümbetova, o bebeğin hikayesini SABAH'a anlattı. Dr. Teravet Hümbetova: " Ben çocukları çok seviyorum benim de dört çocuğum var. Ümmü Gülsüm şu anda 28 günlük oldu ben aslında yenidoğan çocukları aynı sevgiyi aynı şefkati besleyen biriyim. Ümmü Gülsüm, doğduğunda çok güzel bir çocuktu. Gözleri, yanakları, kaşları harika bir çocuktu. Ailesi de çok şaşırdı çünkü hiçbirine benzemiyordu Allah kaderini de güzel etsin. Ailenin 5. çocuğu, anne babası bu çocuk kime benziyor diye espri yaptılar. Nurtopu çok güzel bir kız çocuğuydu.

Biz konuşunca sanki o da anlıyordu, çok farklı bir çocuktu. Bir ay içersinde üç sefer bana getirdiler 'hocam sizi özledik 'dediler. Her gördüğümde sarılıyorum her gördüğümde daha güzelleştiğini tanık oluyoruz. Anne doğumdan bir gün önce babasını kaybetmişti. Beni aradı depresyondaydı, bir gün sonra Ümmü Gülsüm doğdu.

Annenin bütün üzüntüsü gitti, onun güzelliği ile hayatı da güzelleşti. İnşallah dünyanın tüm çocukları barış, huzur ve bolluk içerisinde anne ve babalarıyla birlikte sıcak yuvalarında yaşarlar. " Bakü'de bir özel hastanede Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Teravet Hümbetova, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'nin bir çok ilinden hastaları olduğunu söyledi. Hümbetova, "Ne zaman İstanbul'a gelsem havaalanında insem kız çocukları bana doğru koşuyorlar , 'Teravet hocam 'diye baba sarılıyorlar, sonra kaldığım otelde beni görmeye gelen kızlar oluyor onlarla çay kahve içiyoruz. " dedi.