Azerbaycan’dan Ne Alınır? Azerbaycan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan ve turistik bölgeleri ile dikkat çeken Azerbaycan'dan ne alınır ile ilgili araştırma yapan çok sayıda ziyaretçi bulunur. Azerbaycan'dan alınacak hediyelik eşyalar içinde, el yapımı ürünlerden, aksesuarlara kadar farklı ürünler bulunur. Azerbaycan'ın en çok neyi meşhur ve hatıra olarak ne getirilir diye düşünenler için bu kültür mozaiği ülkede bulunabilecek birçok hediyelik eşya vardır. İşte Azerbaycan'dan alınacaklar hakkında merak edilenler…

Azerbaycan'dan Ne Alınır?

Sovyetler Birliği'nin 1991'de yıkılması sonucunda bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'da yıllar geçse bile, dil ve ve kültür üzerindeki Rus etkisi hâlâ hissedilir orandadır. Bu durum, ülkenin her alanında ortaya çıkar. Tiyatro ve opera gibi sanatsal aktivitelere önem veren Azerbaycan'ın, okuma ve yazma oranı da oldukça yüksektir. Ülke, gelişmekte olan ülkeler arasında üst sıralarda yer alır. İskitlerden, Safevilere kadar birçok medeniyetin toprağı olan Azerbaycan, bundan dolayı dolu dolu bir tarihe ve kültürel bir birikime sahiptir. Özellikle başkent Bakü, gelişmişliği ile oldukça dikkat ve aynı zamanda turist çeken bir şehirdir. Doğal güzellikleri ile de kendine hayran bırakan Azerbaycan seyahati dönüşünde hatıra ve hediye olarak alınabilecek birçok eşya vardır.

Azerbaycan halıları, ipekleri, şapkaları (kürk başlıkları), Rus bebekleri, el yapımı takıları, seramikleri, küçük oymalı kutuları, yarı değerli taşlardan üretilen satranç ve tavla takımları ile zanaat tekniklerine dayanan objeleriyle ünlüdür. Havyarı ile ünlü Azerbaycan'dan böyle bir hediye almak biraz pahalı olsa da, karşı taraf için mutluluk verici olabilir.

Azerbaycan halılarının dünya çapındaki bilinirliği oldukça yüksektir. Süslemelerinin zenginliği ve dokumalarının kalitesi hayranlık uyandırıcıdır. İran halılarından farklı olarak Azerbaycan halıları, Osmanlı kökenlerinden esinlenen ve İslam öncesi döneme atıfta bulunan figüratif geometrik desenler sunar. Seccadeler ise çok daha gösterişli tarzlara sahiptir.

Azerbaycan'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Geniş bir hediyelik yelpazesine sahip olan Azerbaycan'dan hediye olarak satın alınabilecek belli başlı eşyalar arasında aşağıdakiler bulunur.

El yapımı Azeri hançeri

El dokuması Azeri halısı

Kulaghayi örtüsü

Meşhur Azeri halı çantası

Armudu çay bardakları

Chirag lambası

Azeri havyarı

Baharat çeşitleri

Antika çatal ve bıçak takımı