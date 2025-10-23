Haberler Yaşam Haberleri Azılı hırsız Gaziantep’te yakalandı: 73 yıl hapis cezasıyla aranıyordu
Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:09

Hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından 73,5 yıl hapis cezasıyla aranan 22 yaşındaki hırsız Gaziantep polisinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, bir ihbarı değerlerinden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli illerde "Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 73 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli E.Ç.'nin ilçeye geldiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı ani baskınla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada 22 yaşındaki E.Ç.'nin Ankara, Adana, Denizli ve Konya gibi çok sayıda ilde yaptığı hırsızlık olayları nedeniyle çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve 73 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

