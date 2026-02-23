Aziz İhsan Aktaş davası: Şoförden para ve ziynet dolu bavul itirafı! “En büyük baskıyı Rıza Akpolat’tan gördük”

KİŞİSEL HARCAMALAR İÇİN KARTI KULLANILDI

Kendisine verilen paraları yatırdığını, bunların ne için kullanıldığı bilmediğini aktaran Çuhadar, "Eylem 55'te Akpolat'ın, otel ve uçak harcamaları için benim kartım kullanılmıştır. Sadece 4 aylık süreçte, 4 milyon harcama yapılmıştır. Kişisel bir zenginleşmem yoktur. Benim üzerimden harcadığı paraları bana geri ödemiştir. Eylem 45'te, araçların satışı için Alican Abacı ve bana baskı yaptı. İlana koydum, verilen rakamların az olduğunu söyleyerek kabul etmedi Akpolat. Daha sonra bize, 'Bir işi başaramadınız, Aziz alacak arabaları. Fiyattan haberi var.' dedi. 2 araç için 15 milyon lirayı Akpolat belirlemiştir. Ben satış gününü ayarlayıp noterde satış işlemini gerçekleştirdim." beyanında bulundu.