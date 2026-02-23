Aziz İhsan Aktaş davası: Şoförden para ve ziynet dolu bavul itirafı! “En büyük baskıyı Rıza Akpolat’tan gördük”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 24'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor.
SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, savunma yapan tutuksuz sanık Harun Tuzcu, Beşiktaş Belediyesinde şoförlük yaptığını, çoğu zaman belediye içinde değil, Rıza Akpolat'ın ailesine yönelik hizmetleri yerine getirdiğini söyledi.
ŞOFÖRDEN PARA DOLU BAVUL İTİRAFI
Gözaltına alındığı ilk zamanlarda avukatlar tarafından konuşmaması için korkutulduğunu öne süren Tuzcu, sonradan verdiği beyanların kimsenin baskısı altında alınmadığını, kendi iradesiyle söylediğini kaydetti. Tuzcu, kendisine verilen talimatları yerine getiren bir şoför olduğunu belirterek, "Kimseden menfaat sağlamadım. 17 Ocak 2025'te, Rıza Akpolat tutuklandığında Maya Rezidans'a gittik. Ben arabadayken Uğur Uçak ile Kazım Gökhan Yankılıç ellerinde iki valizle geldi. Daha sonra, bir bavulu Burak Kangal'ın arabasına bıraktık otoparkta. Uğur Uçak, evde bavula para ve ziynet eşyalarının konduğunu bana anlattı, yarın öbür gün bir şey olursa diye. Ben parayı gördüm, diye beyanda bulunmadım. Uğur Uçak'ın dediklerini biliyorum sadece." dedi.
Taner Çuhadar
Savunmanın ardından Tuzcu'ya "Rıza Akpolat'tan aldığınız talimatla televizyonlara para götürdünüz mü?" sorusu soruldu. Tuzcu, "Götürdüysem de hatırlamıyorum." cevabını verdi.
"EN BÜYÜK BASKIYI RIZA AKPOLAT'TAN GÖRDÜK"
Sanıklardan Taner Çuhadar, Akpolat ile uzaktan akraba olduğunu, il başkanlığı döneminde yanında şoförü olarak çalıştığını belirterek savunmasına başladı. Sorgu aşamasında verdiği ifadesinin 15 yaşındaki çocuğunun çetelerle ilişkisi olduğu söylenerek, buna bağlandığını belirten Çuhadar, "Sırf kendini kurtarmak için Akpolat'ın çocuğumu böyle bir tehlikeye atması hangi vicdana sığar? Gerekli süreç başlatılacaktır bu konuda. Akpolat, bizlere, 'İftiracılar, savcılık tarafından baskı altında kaldılar.' dese de biz en büyük baskıyı Rıza Akpolat'tan gördük." şeklinde konuştu.
RIZA AKPOLAT
"TEK AMAÇ AKPOLAT'I KORUMAKTI"
Çuhadar, ifade vermesi için kendisine baskı kurulduğunu öne sürerek, şunları kaydetti: "'Gözaltı yapılmadan biz beyanda bulunalım böylece tutuklanmazsın.' dediler. Savcılık önce davrandı, gözaltına alındım. İfademi avukatların söylediği şekilde verdim ve tutuklandım. 'Suçları neden üzerimize almak zorundayız?' dediğimizde suçları Alican Abacı'nın üzerine yıkmaktan bahsedildi. Zayıf noktalarıma dokunularak susmam sağlanmaya çalışıldı. Operasyon başından beri tek amaç Rıza Akpolat'ı korumaktı. Savcılık baskısıyla değil, Akpolat'ın avukat ekibinin baskısından yıldığım için ifade verdim. Söylediklerim doğrudur." dedi.
KİŞİSEL HARCAMALAR İÇİN KARTI KULLANILDI
Kendisine verilen paraları yatırdığını, bunların ne için kullanıldığı bilmediğini aktaran Çuhadar, "Eylem 55'te Akpolat'ın, otel ve uçak harcamaları için benim kartım kullanılmıştır. Sadece 4 aylık süreçte, 4 milyon harcama yapılmıştır. Kişisel bir zenginleşmem yoktur. Benim üzerimden harcadığı paraları bana geri ödemiştir. Eylem 45'te, araçların satışı için Alican Abacı ve bana baskı yaptı. İlana koydum, verilen rakamların az olduğunu söyleyerek kabul etmedi Akpolat. Daha sonra bize, 'Bir işi başaramadınız, Aziz alacak arabaları. Fiyattan haberi var.' dedi. 2 araç için 15 milyon lirayı Akpolat belirlemiştir. Ben satış gününü ayarlayıp noterde satış işlemini gerçekleştirdim." beyanında bulundu.