Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 11 kişinin tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı, sabah saatlerinde esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Avukatların tahliye taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

TAHLİYE KARARI VERİLEN İSİMLER

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz,

Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal,

Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç

Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK İSİMLER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan,

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka,

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger,

Oya Tekin'in eşi Celal Tekin

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör