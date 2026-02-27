Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar günü: 7 sanık tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyordu.

DAVA BİR AYDIR DEVAM DİYOR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda 27 Ocak günü görülemeye başlayan duruşmalarda ilk olarak Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar savunmalarını gerçekleştirdi. Davanın ikinci haftasının sonunda mahkeme kurduğu ara karar ile aralarında Zeydan Karalar, Rıza Akpolat'ın şoförünün bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar vermişti.

SAVUNMALAR BİTTİ

Devam eden günlerde ise örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında bulunduğu tutuksuz sanıkların savunmalarını tamamlanmıştı. Mahkeme, ara kararını açıklamak üzere duruşmayı bugüne ertelemişti.

7 TAHLİYE

Mahkeme ara kararında, aralarında Beltaş Başkanı Önder Gedik'in de bulunduğu 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Nisan'a ertelendi.