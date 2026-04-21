Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:48

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası görülmeye devam ediyor

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davası Silivri'de görülmeye devam ediyor.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası görülmeye devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim 2025 tarihinde 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıklar arasında yer alıyor. 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmaya, tanıkların ve mağdurların dinlenmesiyle devam edilecek.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası görülmeye devam ediyor
