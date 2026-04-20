Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 2. duruşması görüldü! Ceyhan Belediye başkanı tanığa "yalancı" diye bağırdı salondan çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıklar arasında yer alıyor. 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bir önceki duruşmada sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu' nun tahliyesine karar verildi. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldü.

TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Duruşmada söz alan İSFALT Genel Müdürü tutuksuz sanık Burak Korzay, suçlamaları reddederek, "Hiçbir örgüte mensup değilim. İhale süreçlerinde hiçbir kastım olmadı" dedi. Teknofame Bilişim yetkilisi Mustafa Furkan Zehir ise Aziz İhsan Aktaş ismini soruşturma sürecinde duyduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar Selçuk Yetim ve Mükerrem Sağlam da iddiaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada Ali Üykü, Erdal Karakış, İnan Ekiz, Muhammet Emin Kartal ve Okan Yalçın gibi isimler, şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Bazı mağdur avukatları da müvekkillerinin şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdi.

"YALANCI" DİYE BAĞIRINCA SALONDAN ÇIKARILDI

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde tanıkların dinlenmesi sırasında ortam gerildi. Tanık Necati Tosun'un, tutuklanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a ilişkin "10 milyon lirayı çiftlik evinde teslim ettik" iddiası üzerine Aydar adeta çılgına döndü. Tosun'un iddialarına sert tepki gösteren Aydar, "Yalancı" diye bağırdı. Mahkeme Başkanının talimatı üzerine Aydar, jandarma ekipleri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Aydar'ın avukatı, tanık Tosun hakkında "yalancı tanıklık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

TANIKLAR ARASINDA ÇAPRAZ SORGU

Tanık kürsüsüne gelen Necati Tosun, Aziz İhsan Aktaş'ın soruları üzerine, parayı Aktaş ile birlikte Aydar'ın çiftliğine götürdüklerini ve tarafları görüştürdüğünü belirtti. Duruşma, tanık beyanlarının alınmasıyla sona erdi. Duruşmaya yarın tanıkların ve mağdurların dinlenmesiyle devam edilecek.