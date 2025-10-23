Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ iddianamesinde çarpıcı detaylar! CHP’li Başkan Tekin kocasını ’çantacı’ yaptı





BAŞKANIN EŞİNİN 'ÇANTACILIĞI' İDDİANAMEDE

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi, HTS kayıtları ve baz verilerine göre hazırlanan iddianamede Oya Tekin, kocası ve Burhanettin Bulut hakkında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şüpheli beyanları, para çekme dekontları, Seyhan Belediyesi'nin 19 Temmuz 2024 tarihli ödemesine ilişkin dekont, suç örgütüne ait firmalara yapılan ödeme listesi, HTS kayıtları birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar şüpheli Oya Tekin eşi Celal Tekin'in yaptığı görüşmeden firmalara yapılan ödemelerden bilgisi olmadığını belirtmişse de beyanları kendi içerisinde tutarsızdır. Belediyeden en yüksek tutarda alacağa sahip, belediye hakkında icra takibi başlatan ve iddiasına göre kendisine baskı, tehditlerde bulunan kişinin firmasına yapılan yüklü miktardaki ödemeyi bilmediğine, Celal Tekin'in örgüt lideri ile görüştükten sonra aynı gün firmaya ödeme yapılmasının tesadüf olduğuna dair beyanı olağan değildir.