Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı! Aralarında kritik isimler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, 29 Temmuz'da "Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne" yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İSFALT ve İETT'den alınan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
9 TUTUKLAMA 16 ADLİ KONTROL TALEBİ
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin savcılık ifade işlemleri de tamamlandı. 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 16 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
ESKİ İSFALT MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA TALEBİ
Tutuklamaya sevk edilenler arasında, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Üretim Müdürü Zafer Sola, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü bulunuyor. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Mali İşler Daire Başkanı adli kontrol ile sevk edilen 16 şüphelinin arasında yer alıyor.
5 TUTUKLAMA 20 ADLİ KONTROL
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Hakimlik,5 şüpheli tutuklanmasına, 20 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
Tutuklanan isimler, Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, söz konusu ihale komisyonunda bulunan Oktay Aktaş ve Mehmet Karataş şeklinde.
SEVK YAZISININ DETAYLARINA ULAŞILDI
Adli kontrol talebiyle sevk edilen şüpheliler hakkında hazırlanan sevk yazında, bahsi geçen şüphelilern İSFALT ve İETT çalışanları oldukları, İETT de katıldıkları ihaleler hakkında alınan bilirkişi raporunda fesat karıştırıldığına ilişkin doğrudan tespitin yapılmadığı ancak İETT müteahhitleri olan firma sahiplerinin alınan beyanlarında ihalelerin hangi firmaya verileceğinin belirlendiği yer aldı.
İHALELERİN YÜKSEK ORANDA AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN FİRMASINA VERİLDİĞİ YER ALDI
Sevk yazısında, ihaleleri genelde Ulaşım A.Ş ve Aziz İhsan AKTAŞ'a ait Bilginay isimli firmalara paylaştırıldığına ilişkin beyanların bulunduğu ve İSFALT'taki görevlilerin katılmış oldukları ihale sayısı ve ihaleler hakkındaki bilirkişi raporları dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin orantılı ve yeterli olacağı kaydedildi.
İHALE KOMİSYONUNA TUTUKLAMA TALEBİ
9 şüphelinin tutuklanması talebiyle hazırlanan sevk yazısında ise, şüphelilerden Oktay Aktaş, Rana Uysal, Mehmet Karataş, Sencer Hacıoğlu, Burak Sırali ve Zafer Sola'nın Aziz İhsan AKTAŞ'a ait Bilginay Temizlik isimli firmanın İSFALT'tan almış olduğu 2023/24292 kayıt numaralı araç kiralama ihalesi ile 2021/477988, 2021/478004, 2021/361400, 2021/361409 kayıt numaralı asfalt serilmesi işine ilişkin ihalelerin ihale komisyonlarında yer aldıkları kaydedildi. Şüpheli Burak Sırali ise asfalt ihalelerinin yapıldığı dönemde İSFALT Genel Müdürü olduğu ve ihale yetkilisi olduğu, Rana Uysal ve Oktay Aktaş'ın 5 ihalede, Mehmet Karataş'ın 4 ihalede, Sencer Hacıplu ve Zafer Sola'nın 3 ihalede, Burak Sıraİ'nın ise 4 ihalede görev aldığı belirtilen sevk yazısında şüpheliler Erenay Delipınar, Murat Delice ve Halil Yanmaz'ın 2023/24292 kayıt numaralı ihalede araçları kontrol eden ve teslim alan görevliler olduğu anlatıldı.
İHALE ÇALIŞMALARI
Şüphelilerin, ihaleye teklif verecek firmaların yaklaşık maliyeti bilmeleri halinde ihaleyi kazanabilecekleri ve yaklaşık maliyete yakın teklif sunabilecekleri aksi takdirde ellerinde hazırlayacakları teklife veri olarak kullanabilecekleri bir donenin olmadığı, bu kapsamda ihaleyi kazanan firmaların yaklaşık maliyeti bildiği nitekim Aziz İhsan Aktaş'ın whatsaap mesajlarında ihale tarihlerinden önce 2021/361409 ve 2021/361400 kayıt numaralı ihalelere ait puanlama evraklarının bulunduğu tespiti sevk yazısında yer aldı.
GİZLİ KALMASI GEREK MALİYET TUTARI SIZDIRILDI
Sevk yazısında, Mustafa Mutlu'nun beyanında puanlamaların firmalara verildiğine ilişkin beyanı olduğu ki bu kişinin ihalelerin yapıldığı dönemde İSFALT'a ihale danışmanlığı yaptığı, Aziz İhsan Aktaş ile irtibatlı olduğu, görevi gereği ihale kapsamında gizli kalması gereken yaklaşık maliyet tutarına ve puanlama sistemine vakıf olduğu aktarıldı. İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın Mustafa Mutlu'nun İSFALT'taki görevine son verme nedeninin yaklaşık maliyetleri firmalarla paylaşmış olabileceğine ilişkin beyanının bulunduğu dikkate alındığında Aziz İhsan AKTAŞ'a ait İçkale Sosyal Hizmetler isimli firmanın almış olduğu asfalt serilme işine ilişkin 4 ihalede yaklaşık maliyeti ve yaklaşık maliyet hasaplamasında kullanılan pulanlama ve pozları bildiği kaydedildi.
USULSÜZ İHALEDEN SORUMLU TUTULDULAR
Şüphelilerin Aziz İhsan Aktaş'ın fesat karıştırarak aldığı 4 ihaleden sorumlu tutulmamaları gerektiği ve bu kapsamda şüphelilerin üzerlerine atılı "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunu işledikleri hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu sevk yazısında belirtildi.