Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı! Aralarında kritik isimler de var

İHALE ÇALIŞMALARI

Şüphelilerin, ihaleye teklif verecek firmaların yaklaşık maliyeti bilmeleri halinde ihaleyi kazanabilecekleri ve yaklaşık maliyete yakın teklif sunabilecekleri aksi takdirde ellerinde hazırlayacakları teklife veri olarak kullanabilecekleri bir donenin olmadığı, bu kapsamda ihaleyi kazanan firmaların yaklaşık maliyeti bildiği nitekim Aziz İhsan Aktaş'ın whatsaap mesajlarında ihale tarihlerinden önce 2021/361409 ve 2021/361400 kayıt numaralı ihalelere ait puanlama evraklarının bulunduğu tespiti sevk yazısında yer aldı.

GİZLİ KALMASI GEREK MALİYET TUTARI SIZDIRILDI

Sevk yazısında, Mustafa Mutlu'nun beyanında puanlamaların firmalara verildiğine ilişkin beyanı olduğu ki bu kişinin ihalelerin yapıldığı dönemde İSFALT'a ihale danışmanlığı yaptığı, Aziz İhsan Aktaş ile irtibatlı olduğu, görevi gereği ihale kapsamında gizli kalması gereken yaklaşık maliyet tutarına ve puanlama sistemine vakıf olduğu aktarıldı. İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın Mustafa Mutlu'nun İSFALT'taki görevine son verme nedeninin yaklaşık maliyetleri firmalarla paylaşmış olabileceğine ilişkin beyanının bulunduğu dikkate alındığında Aziz İhsan AKTAŞ'a ait İçkale Sosyal Hizmetler isimli firmanın almış olduğu asfalt serilme işine ilişkin 4 ihalede yaklaşık maliyeti ve yaklaşık maliyet hasaplamasında kullanılan pulanlama ve pozları bildiği kaydedildi.

USULSÜZ İHALEDEN SORUMLU TUTULDULAR

Şüphelilerin Aziz İhsan Aktaş'ın fesat karıştırarak aldığı 4 ihaleden sorumlu tutulmamaları gerektiği ve bu kapsamda şüphelilerin üzerlerine atılı "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunu işledikleri hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu sevk yazısında belirtildi.