Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi’ne büyük ilgi

Bursa'da kadılık yaparken gördüğü bir rüya sonrası görevini bırakan, hocası Muhammed Üftade'den feyz alıp imtihanlardan geçen ve hizmetinden dolayı şeyhinin 'Oğlum! Padişahlar ardınca yürüsün' diye dua ettiği Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi, Üsküdar'daki Doğancılar mevkisinde bulunuyor. Evliya Çelebi'nin anlatımıyla da padişahların ardınca yürüdüğü Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesine ise ramazanda ziyaretçi akını yaşanıyor. Türbeye girmek isteyen kalabalık dış kapıdan yola kadar taşıyor.

Kimi Allah dostunun kabrini ziyaret edebilmek için sıraya giriyor kimi türbe dışından bir Fatiha Suresi okuyup ayrılmak zorunda kalıyor. SABAH'a konuşan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtiyor. Sakarya Hendek'ten 50 kişilik bir grupla cami turu için geldiklerini söyleyen 45 yaşındaki Sultan Sarı, "Türbe kabalık, çok ilgi var. İçeri giremeyince dışarıdan Fatiha Suresi okuyabildik. Seneye de geleceğiz. Böyle yerler maneviyat açısından önemli" dedi. 56 yaşındaki Ali Rıza Karaçayır da, "Onlar Allah'ın sevdiği kullar. Kızım Şevval özel bir çocuk. Onu türbelere götürünce rahatlıyor ve sakinleşiyor. Manevi bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çocuğum rahatladığı zaman evimize daha bir huzur geliyor" diye konuştu.