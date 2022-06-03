Aziz Payidar ölüyor mu, gerçekte kimdir, nasıl öldü? Show TV Aziz Murat Yıldırım diziden ayrılıyor mu?

Aziz 28. Bölüm ile sezon finaline girmeye hazırlanıyor. Bu akşam sevenlerini ekran başına toplayacak dizinin yayınlanan fragmanı ardından Aziz'in öldüğüne dair şok bir görüntü dikkat çekti. Bu noktada "Aziz Payidar ölüyor mu? Aziz Payidar gerçekte kimdir, nasıl öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Son dönemde başrollerin dizilerden ayrılması oldukça alışılmış bir durum haline geldi. Peki, Aziz ölecek mi? Murat Yıldırım diziden ayrılıyor mu? İşte cevaplar…
AZİZ ÖLÜYOR MU?
Aziz sezon finali fragmanında Pierre'nin oyunları sonucunda Aziz'in idam edildiği görülüyor. "Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar" diyen Aziz Payidar'ın boynuna ip geçirildikten sonra ayakları altındaki iskemlesi itiliyor. Ayrıca Aziz, Efnan'a vasiyette bulunuyor.
Peki, Aziz ölecek mi? Oldukça çok merak edilen soru bu akşam ekranlara gelecek sezon finali ile yanıt bulabilir. Yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak. Cevabı öğrenmek isteyenler tarihte Aziz Payidar kimdir sorusunu araştırmaya başladı.
AZİZ PAYİDAR GERÇEKTE KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?
Dizide Antakya Cumhuriyeti'nin kurulması ve toprakların Fransızlardan arınması için savaş veren Aziz Payidar karakteri aslında tarihte gerçek bir karakter değil.
Yapımda gerçek bir hayat hikayesi kullanılmadı. Buna göre dizide gösterilen Atatürk sahneleri de tarih kitaplarına dayanmıyor.
MURAT YILDIRIM KİMDİR?
Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Ailesi Arap kökenli olan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.
Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu.
20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi.