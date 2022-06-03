Aziz Payidar ölüyor mu, gerçekte kimdir, nasıl öldü? Show TV Aziz Murat Yıldırım diziden ayrılıyor mu?

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Ailesi Arap kökenli olan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu.