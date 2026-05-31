‘Aziz Sancar’ı örnek alıyorum’

İzmir'de yaşayan matematik dehası 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Batu Emirhan Arık hem Türkiye'de hem de dünya genelinde düzenlenen matematik olimpiyatlarında önemli başarılara imza attı. 30'dan fazla madalyası olan Batu Emirhan, TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na da seçilmeyi başardı. Ülkemizi Genç Balkan Matematik Olimpiyatları'nda temsil etmeye hazırlanan Batu Emirhan, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı kendisine örnek aldığını belirterek ileride bilim insanı olmak veya yazılım alanında ilerlemek istediğini söyledi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünyaya gelen Batu Emirhan Arık'ın henüz ilkokul birinci sınıfta iken üstün zekâlı olduğu fark edildi. Aile, Batu'nun daha iyi bir eğitim alabilmesi için Türkiye'ye gelip İzmir'e yerleşti. 5 yaşındayken kısa sürede okuma-yazmayı öğrenen Batu Emirhan, Matematik Olimpiyatları, Bilim Olimpiyatı gibi yarışmalarda altın madalyanın sahibi oldu. 5 altın madalyası henüz eline ulaşmasa da 36 tane madalyası bulunan genç dahi,sanatla da ilgileniyor. Daha önce piyano çalan, şimdilerde bateriye merak sardan Batu, badmintonda da il dereceleri elde etti.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

2025'te Türkiye'den 81 il ve KKTC'den 18 bin 463 öğrencinin katıldığı yarışlarda madalya alan 225 öğrenci arasına girdi. Ardından Ankara'da gerçekleştirilen sınavda, iki gün süren 9 saatlik üst düzey performansı gerektiren maratonda TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçilmeyi başardı. Batu, ülkemizi Genç Balkan Matematik Olimpiyatları'nda temsil etmeye hazırlanıyor.