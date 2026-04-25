‘Azmettirici Aleyna’ için müebbet istendi

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma, İstanbul Anadolu 2'Nolu Genel Soruşturma Bürosunca tamamlanarak jet hızıyla iddianame hazırlandı. Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta meydana gelen olay; Rapçi Vahap Canbay'ın bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte olay yerine gitmesiyle başladı. İkilinin araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan Alaatin Kadayıfçıoğlu araca doğru ateş etti. Açılan ateşte ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ve 7 başka şüpheli tutuklandı. Tamamlanan iddianamede; Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet istendi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





AMAÇLARI OLAY ÇIKARMAKTI

Kadayıfçıoğlu'nun şüpheli Mustafa Rece'ye "Konuma yaklaştığınızda çakarları açın" şeklinde attığı mesaj da olay çıkarma amacı taşıdığı yönünde değerlendirildi. Baba Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay sonrası kaçmasını ve saklanmasını organize eden şüpheli Metin Kadayıfçıoğlu ile görüştükleri HTS kayıtlarında tespit edildi.



'KAZA' SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ

OLAY anında Kadayıfçıoğlu'nun sağ eliyle belinden tabancayı çıkardığı, araç içerisine doğru eğildiği, şüpheli Mustafa Rece ve şüpheli Hüseyin Can Avni'nin Kadayıfçıoğlu'nun arkasından müdahale etmeye çalıştıkları anlatıldı. Bu sürenin sadece 3 saniye olduğu kaydedildi. Kadayıfçıoğlu'nun araçtan indikten sonra silahını kurmadığı, silahın araçta kurulduğu ortaya çıkarken şüphelinin olay sonrası araca binerek kaçması ve yaralıya yardım etmemesi "kaza" savunmasını da çürüttü.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kanında uyuşturucu ve uyarı madde esrar tespit edilen ve olay günü uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kadayıfçıoğlu hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı iddianamede belirtildi.