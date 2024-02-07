Azmin sembolü yaşama veda etti

Fatma Şahin kas hastasıydı. 22 yaşına geldiğinde artık yürüyemez hale gelmişti. Onun yeni yaşamı tekerlekli sandalyede devam edecekti artık. Yaşama küstü. Tam 6 yıl evinden dışarıya hiç çıkmadı. Bir engellinin her şeye rağmen yaşama hikâyesinin kahramanıydı. Yakalandığı zatürreden kurtulamayan Fatma Şahin, geçtiğimiz cumartesi günü 48 yaşında hayatını kaybetti. Engelli çocuklar, Fatma ablalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 6 koca yıl evinde engelinden dolayı hapis hayatı yaşarken, yok sayılan hayatından yepyeni bir hayatın kapılarını o dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığını söylüyen Fatma Şahin o günleri şöyle anlatıyordu: "O an kendime, 'Böyle yaşamaktansa öleyim daha iyi' dedim. 6 yıl ölümü bekledim. Benim yeniden hayatla barışmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oldu. 2002 yılında AK Parti Engelliler Komisyonu'nu kurmuştu. Yeni hayatım için beni dışarı çıkardılar. Beni toplum içinde değerli yapan, istihdam, eğitim hakkı veren Erdoğan'dır." Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda halkla ilişkiler görevlisi olarak, engelli ailelerle bire bir iletişim kuruyordu Fatma Şahin.Şahin, İstanbul AK Parti İl Başkanlığı'nın Özürlüler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda aktif üyelikten yönetimine kadar yer alıp engellilerin sesi oldu. Bağcılar Belediyesi Engeliler Spor Kulübü'nün Başkanlığı'nı da yürüttü. Bir kadın ve engelli olarak ilk defa bir engelli spor kulübünün başkanlığını yaptı. Bir radyo kanalında engellilere özel programlar sundu. Fatma Şahin'in "Arafta Kalan Kahkahalar" adlı bir de kitabı vardı.