Azmin zaferi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı flüt sınıfı öğrencisi olan, her gün Kırıkkale'nin Lüleburgaz ilçesindeki evinden Edirne'deki okuluna gidip gelmek için 160 kilometre yol kateden Zeynep Ece Kaplan (14), Fransa'da düzenlenen Flutissimo 2026 Festivali'nde jüri üyelerinin tamamının oyunu alarak kendi kategorisinde birinci oldu. Müziğe 5 yıl önce piyano ile başlayan ve daha sonra flüte geçen Kaplan, "Küçüklüğümden beri müzikle iç içeydim. İlkokulda da müzik öğretmenlerim yönlendirmeleriyle piyanoya başladım" dedi. Online yarışmalarda dereceler aldığını ifade eden Kaplan, Fransa'daki yarışmanın ilk yüz yüze deneyimi olduğunu söyledi. Zeynep'in annesi İngilizce Öğretmeni Gamze Kaplan ise "Kızım ilkokuldan itibaren her yaptığı çalışmada müziği katarak, ritim tutarak, matematik çalışırken bile çözdüğü problemi şarkılara dökerek yapıyordu. O yaştaki bir çocuğu Lüleburgaz'dan Edirne'ye getirip götürmek kolay bir karar değildi. İlgisi, sevgisive aldığı eğitim de onu başarıya götürdü. Gurur verici" dedi.

