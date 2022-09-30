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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Azmiyle resme tutundu

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
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Azmiyle resme tutundu
Ramazan Tosun, 14 yaşında babasının kıyafet dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklık dönemlerinde resim sanatına olan merakını keşfetti. Çevresindeki insanların olumsuz ve alaycı yaklaşımlarına rağmen resim yapmaktan vazgeçmedi. Babasının yanında çalışırken bulduğu her fırsatta resim yapmaya çalışan Ramazan Tosun çalışmalarını yıllarca sürdürdü. Abisinin ısrarları sonucunda Esenler Sanat Evi (ESEV) ile tanışan Tosun burada uzman hocalardan aldığı derslerle kendisini geliştirdi. Başarılı resim çalışmalarına imza atan Tosun, yeni hedefinin Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almak olduğunu ifade etti. Öğrenmenin yaşı olmadığını belirten Tosun, "İnsanın istedikten sonra bütün engelleri aşabileceğini resimlerimlerimle anlatacağım" dedi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise ESEV hakkında şu bilgileri verdi: "Esenler Sanat Evi, 7'den 70'e her yaştan insana hiçbir ücret almadan çeşitli kültürel ve sanatsal kurslara katılma imkânı veren başarılı bir projedir. ESEV'de alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde kursiyerlere müzik, drama, diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf alanında da eğitimler veriliyor. El becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek isteyenler ise el sanatları alanında tezhip, hüsn-i hat, minyatür, kalem işi, resim atölyesi gibi kurslarda eğitim alabiliyor."

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Azmiyle resme tutundu
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