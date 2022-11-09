Haberler Yaşam Haberleri Azra İsminin Anlamı Nedir, Özellikleri Neler, Kur'an'da Geçiyor mu? Azra Ne Demek?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 16:39 Son Güncelleme: 9.11.2022 16:39

Azra İsminin Anlamı Nedir, Özellikleri Neler, Kur'an'da Geçiyor mu? Azra Ne Demek?

Anne ve baba olma sevincini yaşamak için sabırsızlanan bireyler mutlu haberi alır, almaz bebekleri için isim arayışlarına başlıyor. İsim seçimi konusunda düşünülen ismin anlamı ise en çok dikkat edilen unsur oluyor. Kız bebeği bekleyen anne, babaların üzerinde en çok durduğu isimlerden birisi de Azra olarak dikkat çekiyor. Azra isminin nedir sorusunun cevabı ise bu noktada akıllara gelen başlık oluyor. Azra isminin anlamı hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Azra ismi ne demek ve Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu?

Azra İsminin Anlamı Nedir, Özellikleri Neler, Kur’an’da Geçiyor mu? Azra Ne Demek?

Yeni doğacak bebeği için gün sayan anne, babalar isim konusunda ise arama motoru üzerinden sıkça araştırma yapıyor. Günlerce belki aylarca süren bu araştırmalarda seçilecek ismin anlamı ve özellikleri merak konusu oluyor. Türkiye'de en çok tercih edilen kız isimlerinden olan Azra isminin anlamı öğrenmek için doğru yerdesiniz. Arapça kökenli Azra isminin anlamı ve bu isme dair merak edilen tüm bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, Azra ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

AZRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

İstatistiklere göre Türkiye nüfusunda en çok kayıtlı olan isimlerden bir tanesidir. Kız ismi arayan anne, babaların üzerinde oldukça durduğu Azra, Arapça kökenli bir isimdir. Birçok farklı anlam taşırken bunlardan en bilineni ise inci türüdür. Azra, delinmiş ve herhangi bir işleme maruz kalmamış saf inci olarak tanımlanır. Ayrıca ayak basılmamış kum anlamına gelir.

AZRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Azra, Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Arapça kökenli bir isimdir. Medine şehrinin diğer adı olarak da kullanılmaktadır.

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Azra İsminin Anlamı Nedir, Özellikleri Neler, Kur'an'da Geçiyor mu? Azra Ne Demek?
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