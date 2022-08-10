Aztek Teknoloji halka arz başladı: Aztek Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

Halka arz başladı! Aztek Teknoloji halka arz edilmeye başladı ve birçok detay belli oldu. Vatandaşlar özellikle Aztek Teknoloji halka arz hangi bankalarda var sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Aztek teknoloji halka arz fiyatı ve eşit mi oransal mı olduğu sorusu da yapılan bilgilendirme ile belirlendi. Peki, Aztek Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? İşte detaylar!