Aztek Teknoloji halka arz başladı: Aztek Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

Halka arz başladı! Aztek Teknoloji halka arz edilmeye başladı ve birçok detay belli oldu. Vatandaşlar özellikle Aztek Teknoloji halka arz hangi bankalarda var sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Aztek teknoloji halka arz fiyatı ve eşit mi oransal mı olduğu sorusu da yapılan bilgilendirme ile belirlendi. Peki, Aztek Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? İşte detaylar!
AZTEK HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLER ARASINDA?
Aztek Teknoloji, 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilecek. Sonuçlar 15 Ağustos tarihinde yayımlanacak
AZTEK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Aztek teknoloji halka arz oransal şekilde talep toplayacak.
AZTEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Aztek halka arz pay başına 10,90 TL'ye talep toplayacak. 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL'ye yükselecek, 5 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecek.
AZTEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Aztek Teknoloji Halka arz bu bankalar aracılığıyla arz topluyor. #AZTEK halka arz kodu yatırım yapılabilir. İşte o bankalar:
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri
Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.