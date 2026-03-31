‘Baba bu kez tahliye olamadı’

Konya'da 8 Aralık'ta 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, futbol antrenmanı sonrası aynı yaştaki arkadaşı T.F. tarafından başı taşla ezilerek ağır yaralandı. Günlerce yoğun bakımda tedavi gören gencin parçalanan kafatası kemiği titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu. Tutuklanıp, 6 gün sonra tahliye edilen T.F.'nin ise 'baba tahliye' paylaşımı tepki çekmişti. Yeni delillere ulaşılması ve suç vasfının değişmesi üzerine yeniden gözaltına alınan T.F. 20 Aralık'ta bir kez daha tutuklanmıştı.

T.F. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yaşının da küçük olması nedeniyle 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ancak kanunlara göre T.F.'nin alacağı maksimum cezanın 7 yıl olduğu öğrenildi. Acılı baba Taha Yasin Güldağı, "Tahliye olacak diye korkmuştuk. Alay eder gibi basit yaralama olduğunu savundular. Basit yaralama olan çocuğun kafasında titanyum plaka ve 60'ya yakın vida olur mu? Beyninde çökme olmuş. Biz oğluma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.