Baba kız birlikte şifa dağıtıyor! Anne ve babasının izinden gitti

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi bölümünde görev yapan Op. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk, Tıp Fakültesinden mezun olan kızı Çağla Selçuk'un Çekirge Devlet Hastanesine atanmasıyla büyük sürpriz yaşadı. Gururlu baba, kızıyla aynı hastanede mesai arkadaşı olmanın mutluluğunu yaşamaya başladı. Kızıyla aynı hastanede görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Op. Dr. Selçuk, "Hem dalım itibariyle hem de hastanenin merkezde olması dolayısıyla yoğun bir hastanede çalışıyorum. Her günümüz ameliyat, poliklinikler, servis hastaları, yoğun bakımla geçiyor.. Bu yoğunluğumuzun sırasında kızımın da Tıp Fakültesi'ni kazanıp bitirmesi ve aynı zamanda benim çalıştığım hastanede çalışıyor olması nedeniyle gururluyum. Annesi de 26 yıl doktor olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Kızımın da doktor olması bizim için büyük gurur. Milletine ve Vatanına hizmet ederek başarılı bir meslek hayatı geçirmesini diliyorum" dedi.

"İKİMİZ DE ÇOK MUTLUYUZ"

Babasıyla aynı hastaneye atandığı için şanslı olduğunu vurgulayan Dr. Çağla Selçuk ise, 'Yaklaşık 3 ay önce Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 112. Dönem kurasına girip Çekirge Devlet Hastanesi'ne atamam yapıldı. Şanslıyım ki babamın görev yaptığı hastaneye atamam oldu. Birlikte çalışmak benim için çok güzel oluyor. Babam beyin cerrahisi uzmanı, bölümlerimiz çok farklı olmasına rağmen beraber çalışma fırsatımız oluyor. Acilde bazen hasta danışıyorum. Bana mesleki açıdan faydası ve katkısı oluyor. Burada olduğum için babam da çok mutlu ben de çok mutluyum. Annem de uzun yıllar doktorluk yaptı. Onlar doktor olmam için çok ısrar etmedi ben çok isteyerek seçtim. İleriki zamanda umarım onl