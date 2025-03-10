Baba-kız gaz sızıntısından hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında ortaya çıktı. Baba ve kızdan haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SEHER ERSOY OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren sağlık ekipleri, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Fikri Ersoy ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen o da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GAZ SIZINTISI CAN ALDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, baba ve kızın ölümüne şofbene bağlı tüpten sızan gazın neden olduğu tespit edildi. Uzman ekipler, evdeki gaz kaçağının nasıl meydana geldiğini detaylı olarak araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.