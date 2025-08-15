Haberler Yaşam Haberleri Konya'da yürek burkan kaza: Baba-oğlu ölüm ayırdı!
Konya'da yürek burkan kaza: Baba-oğlu ölüm ayırdı!

Konya'da otomobilin aynı istikamete giden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada baba Dede Açıl (55) yaralanırken, 20 yaşındaki oğlu Hasan hayatını kaybetti.

Konya’da yürek burkan kaza: Baba-oğlu ölüm ayırdı!

Kahreden kaza, saat 05.30 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Konya istikametine seyir halinde olan Dede Açıl idaresindeki 07 BIK 233 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Uğur (41) idaresindeki 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Hasan Açıl'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan baba Dede Açıl ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Uğur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

