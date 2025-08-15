Konya’da yürek burkan kaza: Baba-oğlu ölüm ayırdı!

Kahreden kaza, saat 05.30 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Konya istikametine seyir halinde olan Dede Açıl idaresindeki 07 BIK 233 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Uğur (41) idaresindeki 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Hasan Açıl'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan baba Dede Açıl ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.