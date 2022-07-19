Haberler Yaşam Haberleri Baba-oğul limandan vitesi karıştırınca otomobille denize uçtu! İş adamı öldü, oğlu kurtuldu
Giriş Tarihi: 19.7.2022 13:08 Son Güncelleme: 19.7.2022 13:14

Baba-oğul limandan vitesi karıştırınca otomobille denize uçtu! İş adamı öldü, oğlu kurtuldu

İstanbul Şile'de iş adamı İbrahim Kurşunoğlu ve oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun içinde bulunduğu cip, viteslerin karıştırılması sonucu limandan denize düştü. Felçli olduğu öğrenilen iş adamı hayatını kaybederken, sürücü koltuğundaki oğlu kurtuldu. Görgü tanıklar aracın bir süre limanda bekledikten sonra hızla denize doğru hareket ettiğini belirtti. Vitesleri karıştırdığını söyleyen Mecit Kurşunoğlu ifadesinin ardından serbest kaldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Baba-oğul limandan vitesi karıştırınca otomobille denize uçtu! İş adamı öldü, oğlu kurtuldu

Şile'de pazar akşam saatlerinde Mecit Güçlü Kurşunoğlu (23), 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan babası İbrahim Kurşunoğlu (50) ile birlikte ciple limana geldi. Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olduğu öğrenilen baba Kurşunoğlu ile oğlu önce araçlarının içinde bir süre oturdu. Daha sonra araç denize doğru hareket etti. Denize düşen cipten sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, kendi imkânlarıyla çıkarken, baba İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan İbrahim Kurşunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cip ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin cipte inceleme yaptığı belirtildi.

FELÇLİ BABASINI LİMANA GETİREN OĞUL VİTESLERİ KARIŞTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Mecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü. Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun sonrasını hatırlamadığını belirttiği kaydedildi. Kurşunoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"DENİZİ SEYREDİYORLARDI, ANİDEN, HIZLI BİR ŞEKİLDE DENİZE UÇTU"

Olayı gören Muhammet Alican, "Denizi seyrediyorlardı. Aniden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba oğul vardı. Baba felçliydi. Koşarak gittik, sahil güvenliği çağırdık. Babayı sahil güvenlik çıkardı. Zaten 15 dakikadan fazla denizde kalmıştı. Çocuk kendisi çıktı hemen" dedi.

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Baba-oğul limandan vitesi karıştırınca otomobille denize uçtu! İş adamı öldü, oğlu kurtuldu
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