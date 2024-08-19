Baba oğul tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi'nde olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre baba Ayhan Kabuk (53) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 30 yaşındaki oğlu Ozan Kabuk arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ozan Kabuk'u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Aile yakınlarının olayı haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Ozan Kabuk'un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Baba Ayhan Kabuk, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OĞLUNU KORUMAK İÇİN İSTANBUL'DAN GETİRMİŞ

Evlat katili olan baba Ayhan Kabuk'un (53), İstanbul'da yaşayan oğlu Ozan Kabuk'u uyuşturucudan uzaklaştırmak için Taşköprü ilçesindeki köy evine getirdiği öğrenildi.