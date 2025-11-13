Baba-oğula husumet mermisi

İzmir'de sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda 61 yaşındaki baba Hıdır Ekin hayatını kaybederken, oğlu Sülhan Ekin (32) ile iki kişi yaralandı. Olayın aile içi anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği, şüphelilerin ölen baba ile ağır yaralanan oğlunun akrabaları olduğu bildirildi.Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Olay önceki akşam Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile Sülhan Ekin'in işlettiği tekel bayiinin önüne gelen 5 şüpheli silahla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, bu sırada iş yerinin önünde bulunan baba Hıdır Ekin (61) ile oğlu Sülhan Ekin ve müşteri olarak gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Hıdır Ekin, ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Hıdır Ekin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan Sülhan Ekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi olayda kullandığı değerlendirilen silah ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelileri emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. Olayın aile içi anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği, şüphelilerin ölen baba ile ağır yaralanan oğlunun akrabaları olduğu bildirildi.