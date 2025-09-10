Baba-oğula silahlı saldırı

Konya'da 33 yaşındaki Ferhat Ongün, alacak- verecek meselesi nedeniyle fabrikalarını bastığı 23 yaşındaki Enver Yıldırım'ı öldürürken, babası Barlas Yıldırım'ı (47) da yaraladı.Akşehir ilçesinde yaşayan Ferhat Ongün (33), önceki akşam, daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu, Yeşilköy OSB'de faaliyet gösteren Barlas Yıldırım (47) ve oğlu Enver Yıldırım'a (23) ait fabrikaya geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ferhat Ongün yanında getirdiği tabancayla baba-oğula ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Enver Yıldırım, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ferhat Ongün ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.