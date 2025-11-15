Haberler Yaşam Haberleri Baba-oğuldan her şey dahil kumar turu! Ahlak büro kumarhaneye dönüşen evi bastı ruletleri ele geçirdi
Giriş Tarihi: 15.11.2025 12:26

Baba-oğuldan her şey dahil kumar turu! Ahlak büro kumarhaneye dönüşen evi bastı ruletleri ele geçirdi

İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği rulet makinesiyle evinde kumar oynattığı iddiasıyla baba ile iki oğlu gözaltına alındı. Şüphelilerin müşterilerini yurtdışına kumar turları düzenleyerek götürdükleri yeme içme kalacak yer ve kumar dahil kampanyalar yaptıkları öğrenildi. Ayrıca Cruise gemilerine müşteri bulup komisyon alarak kumara aracılık ettikleri öne sürüldü.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 4 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda 3'ü ikamet ve biri kumarhane olarak kullanılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 rulet makinesi ile üst bölümü, çeşitli renklerde 1450 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdı ve kumar parası olduğu değerlendirilen 294 bin lira ele geçirildi. Rulet makinelerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak kumar oynattıkları öne sürülen H.T. (64) ile oğulları M.T. (27) ve C.T. (26) gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

HERŞEY DAHİL KUMAR TÜRÜ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma kapsamında şüpheli baba ile iki oğlunun yurt dışına çıkararak veya kruvaziyer turlarında bazı kişilere kumar oynattıkları iddia edildi. Kendisi de yurt dışına çıkan şüpheli H.T'nin rulet makinelerini yasa dışı yollarla yurda getirdiği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 zanlı, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

