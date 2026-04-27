Baba ve 2 oğlu kazada öldü

Gaziantep
-Nizip
karayolunun Çaybaşı Mahallesi mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada, İbrahim Açıkgöz idaresindeki otomobil, Hasan Ö.'nün kullanıldığı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü İbrahim Açıkgöz (50) ile oğulları Ahmet (20) ve Baran Açıkgöz (14) ağır yaralandı. Baba İbrahim Açıkgöz ile oğlu Ahmet, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Baba ve oğlu Karkamış ilçesinde toprağa verildi. Ağır yaralı Baran Açıkgöz de dün yaşamını kaybetti. TIR sürücüsü Hasan Ö.'nün tutuklandı.