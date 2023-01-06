Baba ve 2 yaşındaki oğlunu yutan kuyu kaçak çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde önceki akşam saatlerinde 3 yıllık evli Yağmur ve Aytuğ Demir (35) çifti, 2 yaşındaki oğulları Batu Demir'i evlerinin karşısındaki parka götürdü. 84 villanın bulunduğu Gülnar Sitesi'ne 2 ay önce taşındığı öğrenilen çift bir süre sonra, oyuncak arabasına yaprak koymak isteyen Batu ile birlikte parkın yanında bulunan boş alana geçti. Bu sırada ayağı takılan Batu, Gülnar Sitesi yönetimi tarafından, açtırılan 30 santimetre çapında ve 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü. Baba Aytuğ Demir de oğlunu kurtarmak için peşinden kuyuya atladı.Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, dar olan kuyuya inemeyince, yan tarafına iş makineleriyle yeni bir çukur kazdı. Ayrıca, kuyuya hortumlarla oksijen akışı da sağlandı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda, bu çukurdan açılan tünelle, 15'inci metrede takılan baba Aytuğ Demir ile biraz altında takılan Bartu Demir'in cesetlerine ulaşıldı. Çalışmaları gözyaşları içinde takip eden Yağmur Demir'in cesetler çıkarılırken "Yaşıyor mu" diye sorması ve kuyunun yakınlarında kalan baba Aytuğ Demir'in ayakkabıları ile oğlu Batu'nun bisikleti ise yürekleri dağladı. Aytuğ Demir'in babası Mehmet Demir'in Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi Hamza A. ile kaçak sondaj yapan firmanın sorumlusu Vasfi Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamza A. ve Vasfi Ç., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı. Kuyunun zeytin ağaçlarını sulamak için izin alınmadan açtırıldığı, ancak su bulunamayınca öylece bırakıldığı öğrenildi. Kuyu, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatıldı.SABAH