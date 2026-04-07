Baba ve iki oğlu kaza kurbanı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Adnan Felhan (59), oğulları İsmail Felhan (38) ve Hüseyin Felhan (35) hayatını kaybetti. Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda dün meydana gelen olayda Halil Felhan idaresindeki otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken Halil Otakan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak karşı şeride geçti ve takla attı. Kazada Halil Felhan, İsmail Felhan (38), Adnan Felhan (59) ve Halil Otakan yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar kurtararak sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Adnan Felhan (59), İsmail Felhan (38) ve Hüseyin Felhan (35) burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Halil Felhan ve Halil Otakan'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yapan araçlardaki kişilerin Şanlıurfa Hipodromu'nda görev yaptıkları ve olay sırasında hipodroma gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.