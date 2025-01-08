Baba ve kız hayatını kaybetmişti! Aksaray’daki kazada acı detay

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy- Aksaray arasında sefer yapan içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki 68 ABD 220 plakalı minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu'nun kullandığı 50 EC 603 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZADA BABA VE KIZI ÖLDÜ

Kazada, 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu öldü, minibüs sürücüsü Demir ve yolcu Yaşar Altınpınar (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızının cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Boyalı köyünde oturan Harun Güzyurdu'nun, Nurgöz Köyü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Gonca Güzyurdu ile birlikte alışveriş için Bağlıkaya beldesindeki markete giderken kaza yaptığı ortaya çıktı. Otopsi işlemleri tamamlanan baba ve kızının cenazeleri bugün öğle namazının ardından Boyalı köyünde defnedilecek. Yaralı iki kişinin tedavisinin sürdüğü, minibüs sürücüsü Mehmet Demir'in ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.