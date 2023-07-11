Baba ve kızı akıl almaz kazada hayatını kaybetti

Fransa'da yaşayan Ahmet Çatak (32), eşi Keziban Çatak (27) ile kızları Alina Kumsal (5) ve Mila'yı (1.5) yanına alarak otomobiliyle Didim'e tatile gitmek üzere yola çıktı. Ancak Aydın- Denizli karayolu Buharkent ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Basit kaza, aynı noktada yaşanan bir başka kazayla kâbusa dönüştü. Kazaya yardım için Emin Bosun'un kullandığı 20 NB 616 plakalı kamyona, arkadan gelen Halis Atıkan yönetimindeki bir başka kamyon çarptı. Çarpmayla bariyerdeki Çatak ailesinin içinde olduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çatak, kızı Alina Kumsal Çatak hayatını kaybetti. Çatak'ın kızı Mila Çatak, eşi Keziban Çatak yaralandı. Anne Keziban Çatak'ın, eşinin ve kızının öldüğünden haberinin olmadığı, hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ceyhan TORLAK/SABAH