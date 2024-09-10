Baba ve kızına ucuz ekmek kurşunu

İstanbul Sultanbeyli'de market sahibi Engin B., kendisinden daha düşük fiyata ekmek satan komşu esnafın marketini bastı. Saldırgan, market sahibi Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'yı öldürdü. Sultanbeyli'de iddialara göre market sahibi Engin B. ekmeğin tanesini 10 TL'ye satıyordu. Yakındaki bir diğer marketin sahibi Aytaç Ağbaba ise ekmeğin adedini 9 TL'den yapıyordu. İki esnaf arasında ürün ürün fiyatları nedeniyle husumet oluştu. Önceki akşam Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi'ndeki markette kan aktı. İddialara göre fiyatlar nedeniyle çıkan tartışmada Engin B., silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kızı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler buradaki işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. İki cenaze, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.