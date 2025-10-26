Baba ve oğlun bıçakla saldırdığı galerici öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki Galericiler Sitesinde meydana geldi. Otomobil alım-satım işiyle uğraşan Mustafa Akbak ve oğlu Mehmet Akif Akbak, iddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay ile işyerinde tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YARALANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Çıkan kavgada Ahmet Çay bacağından bıçakla arkadaşı Birol Aytaç ile darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahmet Çay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Mustafa Akbak ile oğlu Mehmet Akif Akbak Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bıçaklama olayını Mustafa Akbak'ın gerçekleştirdiği ileri sürülürken soruşturma sürüyor.