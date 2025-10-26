Haberler Yaşam Haberleri Baba ve oğlun bıçakla saldırdığı galerici öldü
Giriş Tarihi: 26.10.2025 22:48

Baba ve oğlun bıçakla saldırdığı galerici öldü

Konya’da galericilik yapan 41 yaşındaki Ahmet Çay, meslektaşları Mustafa Akbak ve oğlu Mehmet Akif Akbak tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda öldürüldü. Baba-oğul polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Baba ve oğlun bıçakla saldırdığı galerici öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki Galericiler Sitesinde meydana geldi. Otomobil alım-satım işiyle uğraşan Mustafa Akbak ve oğlu Mehmet Akif Akbak, iddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay ile işyerinde tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YARALANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Çıkan kavgada Ahmet Çay bacağından bıçakla arkadaşı Birol Aytaç ile darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahmet Çay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Mustafa Akbak ile oğlu Mehmet Akif Akbak Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bıçaklama olayını Mustafa Akbak'ın gerçekleştirdiği ileri sürülürken soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Baba ve oğlun bıçakla saldırdığı galerici öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz