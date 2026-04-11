Baba yüreği engel tanımadı: Engelli oğlu için icatlar yapıp hayatını kolaylaştırdı

4 yıl önce emekli olan Sert, hayatını tamamen oğluna adayarak, oğlunun hayatını biraz daha kolaylaştırmak için çeşitli aletler icat etti. Oğlunu evde dolaştırabilmek için koltuktan tekerlekli sandalye, ayağa kalkıp dışarıya izleyebilmesi için ise kendi imkanları ile bir stant yaptı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlara ait video milyonlarca etkileşim alırken, 'Baba yüreği engel tanımadı' yorumları yapıldı.

Duygularını SABAH'a anlatan Sert, "Oğlum hem fiziksel hem zihinsel engelli. Yaptığım icatlar Muhammed'i çok mutlu ediyor. O şu anda 1 yaşında çocuk gibi. Hareket yok, konuşma yok genelde yatıyor. Dışarıya baktığında veya dışarıya çıktığında dünyalar onun oluyor. Şimdi de onu rahat yıkayabilmek için bir düzenek oluşturdum. Eşimle birlikte oğlumuza bakıyoruz. Hayatımız dört duvar arasında geçiyor. Oğlumu dışarıya çıkartıp onu mutlu ettiğimde bizde çok mutlu oluyoruz. Tek isteğim çocuğumu mutlu etmekti. O mutluysa biz de mutluyuz. Kimseden maddi olarak bir şey beklemiyorum. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Biz oğlumuz için varız ona ölünceye kadar bakacağız. Devletimiz zaten her zaman yanımızda. Allah ilgilenen herkesten razı olsun" diye konuştu.