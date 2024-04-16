Babaannesine ‘geçmiş olsun’ ziyaretine giderken kaza kurşununa kurban gitti

Adana'da 10 gün önce motosikletli 2 kişinin ateş etmesi sonucu sırtından vurularak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Ahmet Karatepe'nin 'kaza kurşununa kurban' gittiği ortaya çıktı. Evladını toprağa veren acılı baba Erdal Karatepe (53), "Cinayet günü annem Fatma Karatepe'nin ayağına kaynar su dökülmüştü. Ahmet'im babaannesini çok severdi. Mersin'de çalışıyordu, olayı duyunca iş çıkışı babaannesinin evine 'geçmiş olsun' ziyaretine gidiyordu. Oğlumun katilleri Efe K. ile Aydın T., cinayeti işlemeden saatler önce yaralamalı trafik kazasına karışmış. Efe ile Aydın, kaza yaptıkları otomobil sürücüsünü darp etmişler. Kavga büyüyünce olay yerindeki taksi şoförleri de Efe ile Aydın'ı darp etmiş. Bu konu yüzünden husumet oluşmuş. Efe ile Aydın, taksicileri hedef almış ve akşam saatin de taksi durağını kurşun yağmuruna tutmuşlar. O sırada babaannesine giden oğlum kazara vuruldu. Çok iyi bir insandı, herkes çok severdi. Evlendirmek istiyorduk, çeyiz hazırlığı da yapıyorduk. Genç yaşta evladımı toprağa verdim" dedi. Fatma Karatepe (80), "Çocuğum beni her gün ziyarete gelirdi. O günde ayağım yandığını duyunca iş çıkışı ziyaretime gelecekti. Yavrum yolda kör bir kurşun kurbanı oldu. Yavrumu öldürenin ciğerleri yansın. Ahmet'im kör kuşun kurbanı oldu. Adı tatlı Ahmet'im. Artık ben kime Ahmet diyeceğim" diye konuştu. Polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

15 EL ATEŞ ETTİLER

Olay, 6 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de nakliye işini yaptıktan sonra evine dönen Ahmet Karatepe, bacağına kaynar su döken babaannesi Fatma Karatepe'nin yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Bu sırada caddedeki taksi durağının önünden geçen Karatepe, motosikletli 2 şüphelinin tabancalı saldırısında kurşunların arasında kaldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri Karatepe'nin sırtına isabet etti. Karatepe kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Karatepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatepe'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Efe K. ile Aydın T. olduğunu tespit etti. Polis, saklanmış olabileceği adreslere operasyon düzenledi ancak şüphelileri bulamadı.

ASIL HEDEF TAKSİ DURAĞI

Katil zanlılarının aynı gün öğle saatlerinde motosikletle gezerken, bir otomobilin çarpmasıyla kazaya karıştığı, çıkan tartışmada da sürücüyü darbettikleri belirlendi. Çıkan kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförlerinin, İbrahim Efe K. ile Aydın T.'yi "Eşinin yanında bir kişi dövülmez" diyerek tepki gösterip darbettiği kaydedildi. Husumet besleyen şüphelilerin de bu olayın intikamını almak için söz konusu taksi durağına silahlı saldırı düzenledikleri, olayla ilgisi olmayan Karatepe'nin vurulduğunu ortaya çıktı.

KAZA KURŞUNUNA KURBAN

Olayda oğlunun kaza kurşununa kurban gittiğini belirten baba Erdal Karatepe, "İftarını yaptı, babaannesinin yanına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Aradan yarım saat geçtikten sonra vurulduğunun haberini aldık. Başımdan kaynar sular döküldü. Oradan geçerken, şüpheliler ateş açmış. Kurşunlar oğluma gelmese, başkasına isabet edecekmiş. Çok iyi bir insandı, herkes çok severdi. Evlendirmek istiyorduk, çeyiz hazırlığı da yapıyorduk. Genç yaşta evladımı toprağa verdim" diye konuştu.

AHMET'İM KÖR KURŞUNA KURBAN OLDU

Osmaniye'de bulunan babaanne Fatma Karatepe, "Çocuğum beni her gün ziyarete gelirdi. O günde ayağım yandığını duyunca iş çıkışı ziyaretime gelecekti. Yavrum yolda kör bir kurşun kurbanı oldu. Yavrumu öldürenin ciğerleri yansın. Ahmet'im kör kuşun kurbanı oldu. Adı tatlı Ahmet'im. Artık ben kime Ahmet diyeceğim" diye konuştu.